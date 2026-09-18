الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، قائلا إنها حاولت عبور المضيق بصورة غير قانونية، فيما لم يتضح ما إذا كانت السفينة التي تحدث عنها هي نفسها التي أبلغت هيئة بريطانية عن تعرضها لحادث أمني في المنطقة.

وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، الأدميرال علي عظمائي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن الناقلة "ترند" أُصيبت، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وإجبارها على التوقف.

واتهم عظمائي الجيش الأميركي بالتحريض على عبور الناقلة، فيما لم ترد في البيان تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو مصير طاقم السفينة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، مساء الخميس، بوقوع حادث أمني على مسافة 16 ميلًا بحريًا، أي نحو 29.5 كيلومترًا، شمال شرقي خصب في سلطنة عُمان، من دون الكشف عن هوية السفينة المعنية أو طبيعة الحادث.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أولية صدرت الجمعة أن أربع سفن شحن بضائع عبرت مضيق هرمز، الخميس، مقارنة بست سفن في اليوم السابق، وهو عدد يقل عن المتوسط المسجل خلال الأيام العشرة الماضية، والبالغ نحو 16 سفينة يوميًا.

وأشارت البيانات إلى أن الأرقام قد تخضع للتغيير، في ظل إيقاف بعض السفن أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء إبحارها، ما قد يؤثر على رصد حركة الملاحة في المضيق.

المصدر / وكالات