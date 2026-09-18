شهيدان وإصابات في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب كرم مسعد المسارعة متأثرًا بإصابته بنيران جيش الاحتلال في شارع جولس بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مجمع العودة الطبي، أنه استقبل إصابتين لسيدتين، جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

ومساء الجمعة، استشهد مواطن وأصيب آخرين بينهم طفل بحالة حرجة في قصف إسرائيلي لخيام النازحين في محيط مسجد التقوى بين شارع النفق وبركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصيب عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف شمال شرقي مدينة خان يونس وجنوبها، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شرقي المدينة وجنوبها، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه بحر خان يونس.

وفي مدينتي رفح جنوبي القطاع وغزة شمالًا، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانًا تجاه المناطق الشرقية، حيث شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة إطلاق نار مكثفًا.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة شمال شرقي مخيم البريج.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في وقت تجاوزت فيه حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 73,821 شهيدًا و174,897 إصابة، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.



المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: