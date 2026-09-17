كتلة الصحفي تدين اعتقال الصحفي علاء الريماوي

أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الصحفي علاء الريماوي، عقب اقتحام منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت الكتلة في بيان إن الريماوي كان قد أُفرج عنه من سجون الاحتلال قبل عدة أشهر، وعاد بعدها إلى ممارسة عمله الصحفي، معتبرة أن اعتقاله يمثل مساساً بحرية الصحافة وحق الصحفيين في أداء عملهم ونقل الأحداث إلى الجمهور.

وأعربت الكتلة عن قلقها إزاء استمرار ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين، في ظل ما وصفته بتصاعد الانتهاكات بحق الأسرة الصحفية، محذرة من تداعيات ذلك على حرية العمل الصحفي وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

ودعت المؤسسات الصحفية والحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين والعمل على وقف ملاحقتهم واعتقالهم، مطالبة بالإفراج عن الريماوي وجميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأشارت الكتلة إلى أن أكثر من 20 صحفياً وصحفية ما زالوا في سجون الاحتلال، وفق بيانها، داعية المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك بشأن أوضاعهم.

وأكدت الكتلة أن حماية الصحفيين وضمان حرية العمل الصحفي حق أساسي، مشددة على ضرورة احترامه وضمان قدرة الصحفيين على أداء مهامهم المهنية.

المصدر / فلسطين أون لاين