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وزارة التربية والتعليم العالي تعلن تفاصيل انطلاق العام الدراسي 2026/2027 في قطاع غزة

17 سبتمبر 2026 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم العالي تعلن تفاصيل انطلاق العام الدراسي 2026/2027 في قطاع غزة
محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن تفاصيل وآلية بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027 في قطاع غزة، والذي سينطلق للطلبة يوم السبت الموافق 19 سبتمبر (أيلول) 2026، وذلك وفق خطة مرنة تناسب الظروف الاستثنائية الحالية في القطاع.

آلية دوام العام الدراسي الجديد في غزة

أوضحت الوزارة في بيانها أن العملية التعليمية ستنظم وفق مسارين أساسيين (الوجاهي والافتراضي) لضمان انتظام التعليم واستمرار مسيرة الطلبة، وذلك على النحو الآتي:

 * التعليم الوجاهي: مخصص للطلبة المتواجدين داخل قطاع غزة القادرين على الالتحاق بالمدارس الوجاهية.

 * التعليم الإلكتروني (الافتراضي): مخصص للطلبة المتواجدين خارج قطاع غزة، وكذلك للطلبة المتواجدين داخل القطاع ممن لا تمكنهم ظروفهم من الالتحاق بالتعليم الوجاهي.

 * ضوابط الانتظام: شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالحضور الكامل للحصص اليومية، ومنع الازدواجية في التسجيل بين المدارس الوجاهية والافتراضية.

المدارس الافتراضية والافتتاح التجريبي

وفي إطار الاستعدادات التشغيلية، أعلنت الوزارة عن إجراء افتتاح تجريبي للمدارس الافتراضية يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، يبدأ من الساعة 4:30 وحتى الساعة 5:00 مساءً.

كما أعلنت الوزارة عن إعادة هيكلة المدارس الافتراضية لتنطوي تحت التصنيفات التالية:

 * المدارس الافتراضية – غزة الثانوية.

 * المدارس الافتراضية – غزة الأساسية العليا.

 * المدارس الافتراضية – غزة الأساسية الدنيا.

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تأتي هذه الخطوة في إزاحة التحديات الراهنة وسعيًا من وزارة التربية والتعليم العالي للحفاظ على المستقبل التعليمي للطلبة في مختلف أماكن تواجدهـم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التعليم للنساء

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