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إصابتان وقصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة

17 سبتمبر 2026 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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أصيب مواطنان، اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المناطق الشمالية الشرقية للمدينة.

وفي جنوبي القطاع، شهدت المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس إطلاق نار كثيفًا من الآليات الإسرائيلية، فيما أطلقت الآليات المتمركزة شرق بلدة القرارة النار بصورة مكثفة تجاه المناطق المحيطة.

كما أطلقت آلية إسرائيلية النار تجاه عدد من الصيادين على شاطئ البحر في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم البريج، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد على حياة المدنيين والنازحين، ولا سيما في المناطق التي تؤوي أعدادًا كبيرة من السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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