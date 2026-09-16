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استشهاد صياد وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

16 سبتمبر 2026 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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جانب من قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أرشيف)

عُثر صباح اليوم الأربعاء، على جثمان صياد استشهد أمس بنيران زوارق الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بالعثور على جثمان الصياد وسام برهم الأقرع، الذي استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس.

وقصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما شهدت مناطق شرقي وجنوبي المدينة إطلاق نار مكثفًا من الآليات الإسرائيلية.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء جنوبي قطاع غزة.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عن استشهاد ألف و372 شخصا، وإصابة 4 آلاف و659 آخرين.

وقتلت "إسرائيل" خلال الحرب أكثر من 73 ألف شخص، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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