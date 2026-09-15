دعوى ضد جامعة كولومبيا لعدم حماية طلاب مؤيدين لفلسطين

رفع الناشط الطلابي محمود خليل ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ضد جامعة كولومبيا الأميركية، متهمين إدارتها بالتجاهل المتعمد لمضايقات وتهديدات تعرضوا لها بسبب نشاطهم الداعم للقضية الفلسطينية.

وقالت الدعوى، التي رفعها خليل و"مجموعة العمل من أجل فلسطين" بكلية الشؤون الدولية والعامة ورئيسها محمد زبيري، إن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي، من خلال تقاعسها عن حماية الطلاب من التهديدات وكشف المعلومات الشخصية وأشكال أخرى من المضايقة، على خلفية أصولهم العربية أو الإسلامية المفترضة أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.

واتهمت الدعوى الجامعة بالتعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين باعتبارها "أخطارًا أمنية"، بدلًا من التحقيق في البلاغات المتعلقة بالمضايقات، مشيرة إلى أن ذلك عرّض أعضاء المجموعة لخطر العنف وألحق بهم أضرارًا مستمرة. وتأتي الدعوى فيما لا يزال خليل يواجه احتمال الترحيل من الولايات المتحدة، بعد اعتقاله في مارس/آذار 2025 من قبل سلطات الهجرة، رغم حيازته الإقامة الدائمة القانونية وعدم اتهامه بارتكاب جريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين