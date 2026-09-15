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بطولة الوفاء.. مدرجاتٌ تنبض بالحياة بعد الألم

15 سبتمبر 2026 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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مشاهد من بطولة الوفاء لكرة السلة
غزة/ فلسطين:

لم يكن الحضور الجماهيري الكبير الذي شهده نهائي بطولة الوفاء لكرة السلة 3×3 في نادي خدمات المغازي مجرد حضور لمتابعة مباراة أو تشجيع فريق على حساب آخر، بل كان مشهداً إنسانياً ووطنياً أعاد إلى الملاعب شيئاً من الحياة التي غابت طويلاً.

مدرجات النادي امتلأت بالجماهير، والأصوات ارتفعت مع كل هجمة وكل ثلاثية، في أجواء أعادت إلى الأذهان مشاهد البطولات والنهائيات التي كانت تجمع أبناء الحركة الرياضية الفلسطينية قبل سنوات الحرب والأزمات.

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وبعيداً عن نتيجة المباراة ومن حمل الكأس، كان الجمهور هو الفائز الأكبر؛ لأنه أثبت أن هذا الشعب محب للحياة، عاشق للرياضة، ومتمسك بقدرته على النهوض مهما كانت قسوة الظروف.

الحضور الجماهيري في خدمات المغازي حمل رسالة قوية إلى العالم: أن المجتمع الرياضي في غزة، رغم ما أصابه من ألم وفقدان ودمار، لا يزال قادراً على استعادة نبضه، وأن الرياضة يمكن أن تكون مساحة للالتقاء، ونافذة للأمل، وطريقاً لمداواة الجراح والتشافي من آثار الأزمات.

في تلك اللحظات، لم تكن المدرجات مجرد أماكن للجلوس والتشجيع، بل تحولت إلى مساحة للتعبير عن الحياة نفسها؛ أطفال وشباب وكبار، اجتمعوا حول كرة السلة، يتقاسمون الفرح والتشجيع والذكريات، وكأنهم يقولون إن غزة لا تريد أن تُختصر في صور الألم فقط، بل تريد أن يراها العالم أيضاً وهي تضحك، تلعب، تتنافس، وتبني من جديد.

لقد أرسلت الجماهير رسالة مفادها أن الحرب قد تتسبب في دمار الملاعب والمنشآت، لكنها لا تستطيع أن تهزم إرادة الإنسان في الحياة، ولا أن تنتزع منه حبه للرياضة والانتماء والمجتمع.

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ومن هنا، جاءت بطولة الوفاء بمعناها الأوسع؛ وفاءً للراحلين، ووفاءً للرياضة، ووفاءً للأجيال التي تستحق أن تجد طريقها إلى الملاعب من جديد.

إن مشهد الجماهير في نهائي البطولة لم يكن نهاية حدث رياضي، بل كان بداية لاستعادة المشهد الرياضي الفلسطيني لروحه، ودليلاً جديداً على أن هذا الشعب، مهما أثقلته الجراح، يعرف كيف ينهض، وكيف يحوّل الألم إلى طاقة، والذكريات إلى دافع، والملاعب إلى ساحات للحياة والأمل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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