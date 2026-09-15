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عمر السومة يتعاقد مع ناد جديد

15 سبتمبر 2026 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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عمر السومة يتعاقد مع ناد جديد
متابعة/ فلسطين أون لاين:

عاد النجم السوري عمر السومة إلى الدوري السوري من جديد، بعدما أعلن نادي الوحدة إتمام التعاقد معه لمدة موسمين، في صفقة تحمل طابعًا خاصًا للمهاجم المخضرم.

وبدأ السومة حكايته الكروية مع الفتوة السوري، قبل أن يخوض رحلة احتراف طويلة خارج بلاده، صنع خلالها اسمه كواحد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السورية.

وفي الملاعب السعودية، ترك السومة بصمة استثنائية بقميص الأهلي، وأصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يخوض تجارب أخرى مع العروبة والحزم.

ويعود السومة 37 عامًا، للدوري السوري، بعد سنوات طويلة من الاحتراف خارج سوريا، ليدافع عن ألوان الوحدة ويبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #تعاقد #الدوري السوري #عمر السومة

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