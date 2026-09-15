فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استهداف سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز دون إصابات أو أضرار

مستوطنون يسرقون 300 رأس من الأغنام وحصانًا عربيًا من مزرعة شرق رام الله

لليوم الـ38.. حصار ثلاث عائلات في قصرة رغم قرار قضائي بالسماح بدخولها

اعتقال الفتى عمر القيق بعد يوم من بدء التوجيهي رغم إصاباته البالغة

كوتينيو ينضم إلى صديقه المقرب نيمار في سانتوس البرازيلي

عالم ومؤلف تركي: هذا التاريخ سيحظى بأهمية كبيرة في كتابة التاريخ

أبو قطيش يحذر من تصعيد الاحتلال والاستيطان في القدس

دراسة: الضحك أفضل علاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن

تسارع الاستيطان وتشديد الحصار يفاقمان معاناة أهالي بيت إكسا

الاحتلال يبعد 3 مواطنين عن المسجد الأقصى

كوتينيو ينضم إلى صديقه المقرب نيمار في سانتوس البرازيلي

15 سبتمبر 2026 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
...
فيليبي كوتينيو

انضم فيليبي كوتينيو إلى صديقه المقرب وزميله بالمنتخب البرازيلي لكرة القدم؛ نيمار، في فريق سانتوس البرازيلي حتى نهاية الموسم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن لاعب خط وسط ليفربول وبرشلونة السابق، البالغ من العمر 34 عاماً، كان دون ناد منذ رحيله عن فاسكو دي غاما في فبراير (شباط) الماضي. وعاد كوتينيو إلى النادي؛ الذي لعب له عندما كان صغيراً، في 2024 ولكنه رحل بعدما شارك في 81 مباراة، وقال إنه يشعر "بإرهاق ذهني".

ورحب سانتوس باللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة قديمة للاعب ونيمار عندما كانا شابين، إلى جانب صورة حديثة لهما وهما يعيدان تجسيد الوضعية نفسها داخل صالة الألعاب الرياضية.

ونشر النادي مقطع فيديو لكوتينيو وهو يسير إلى داخل غرفة تغيير الملاعب حيث تلقى عناقاً من نيمار، وقال: "إذا كان هذا حلماً، فلا أريد أن أستيقظ".

وبدأ كوتينيو مسيرته في فاسكو قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان، وبعده انتقل إلى ليفربول في 2013، حيث سجل 54 هدفاً في 201 مباراة، قبل أن ينضم إلى برشلونة مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في 2018. كما لعب أيضاً مع بايرن ميونيخ وآستون فيلا والدحيل القطري قبل أن يعود إلى فاسكو.

المصدر / وكالات
#نيمار #فيليبي كوتينيو #سانتوس البرازيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة