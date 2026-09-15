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إيران ترد على ترامب برفض أي محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروطها

15 سبتمبر 2026 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي

رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، اليوم الثلاثاء، أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "انفتاحه" على التعامل مع إيران بهذا الهدف.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "المعادلات بشأن النفط والمضيق تغيرت. ولن توقف محاولات الحد من الأضرار ما هو قادم”. مضيفا: “لا تدعوا الإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي بين لا مفاوضات ونحن مستعدون للحوار تخدعكم".

وأكد في منشوره الصادر باللغة الإنكليزية كرد مباشر على تصريحات ترامب: “لن يكون هناك مفاوضات قبل تلبية شروط إيران. نقطة على السطر!”.

وكان ترامب أكد مرة جديدة “انفتاحه” على إجراء محادثات مع إيران لوقف الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وكتب على منصته تروث سوشال أن “الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق، سريعا وبإلحاح. وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نبدي انفتاحا حياله"، وفق تعبيره.

المصدر / وكالات
#إيران #أمريكا #مضيق هرمز #محسن رضائي

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