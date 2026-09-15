البنتاغون يقر بوجود "نقص" في الذخيرة بسبب الحرب في إيران

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بوجود "نقص" في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون حول العملية الأمريكية ضد إيران أمس بأن "استهلاك الذخيرة خلال عملية "الغضب الملحمي" تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة".

لكن التقرير يشير في الوقت نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج.

وعندما أفادت تقارير صحافية في حزيران/يونيو بأن الولايات المتحدة تفرض قيودا على استخدام صواريخها، خصوصا الصواريخ الاعتراضية، نفت الحكومة ذلك وأكد ترامب أن البلاد تملك "كميات هائلة من الذخيرة".

ومطلع أيلول/سبتمبر، كان الرئيس الأمريكي ما زال يصر على أن الولايات المتحدة تملك "كميات غير محدودة من الذخيرة".

وبحسب الصحافة، فإن نقص الذخيرة هذا دفع ترامب إلى عدم تجديد الهجمات الواسعة النطاق ضد طهران خلال فصل الصيف.

وجاء في تقرير البنتاغون أنه "رغم الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية، ألحقت الضربات الإيرانية أضرارا ودمرت مئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعُمان والأردن".

وتذكر الوثيقة التي تغطي الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2026، الأضرار التي لحقت بأسطول الطائرات وتشمل تدمير 4 طائرات من طراز “إف-15″، وتضرر طائرة “إف-35″، وتضرر أو تدمير 7 طائرات تزود بالوقود من طراز “كيه سي-135″، وتدمير “ما يصل إلى 30” مسيّرة من طراز “إم كيو-9 ريبر”.

وتقدّر الوثيقة عدد العسكريين الأمريكيين المشاركين في حرب الخليج التي اندلعت في 28 شباط/فبراير بضربات إسرائيلية أمريكية على إيران، بأكثر من 50 ألفا.

وتوضح أن الردود التي قامت بها إيران وحلفاؤها ألحقت أضرارا بمبان دبلوماسية في أربع دول (العراق والكويت والسعودية والإمارات).

المصدر / وكالات