6 شهداءفي موجة استهدافات عنيفة شنها الاحتلال على غزة

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن وإصابة آخرين، في غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قرب منطقة البيدر في حي الشيخ عجلين، غربي مدينة غزة.

كما أصيب سبعة مواطنين في غارة أخرى لطائرة مسيّرة للاحتلال في محيط منطقة الجوازات، غربي مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، وصلت إصابة لطفل إلى مستشفى العودة، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرقي مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين جراء استهدافين شنتهما طائرات الاحتلال عند بوابة مسجد الفرقان في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما استشهد المواطن أحمد البطش وأصيب آخرون، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب سوبر ماركت الباشا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، استشهد المواطن يوسف سعد الدين الزعيم وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الـ17 جنوب غربي مدينة غزة.

وفي جباليا شمال القطاع، استشهد المسن صالح رمضان الدبور (65 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت مصادر محلية إنه من سكان مخيم حلاوة.

وأصيب 9 فلسطينيين، كذلك، جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في محيط مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال مخيم البريج، بينما شهد جنوب القطاع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف جنوبي المدينة.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات الاستهداف المباشر.

وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب آخرون، أمس الاثنين، في سلسلة غارات وعمليات إطلاق نار إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ونص على إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال، وفق مصادر فلسطينية، خروقاتها للاتفاق، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين