انتحار 6 جنود إسرائيليين خلال 10 أيام

أقدم جندي إسرائيلي على الانتحار في "تل أبيب" عبر سلاحه الشخصي، وذلك بعد أيام من تلقيه طلب التحاق جديد بقوات الجيش على إحدى الجبهات.

وأفادت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، بأن الحالة المذكورة هي السادسة خلال الـ 10 أيام الماضية، حيث أقدم الجنود على الانتحار لأسباب مرتبطة بغالبيتها بالضغط الكبير والأزمات النفسية الناجمة عن انخراطهم في الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتشهد معدلات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفاعا غير مسبوق، مدفوعا بشكل مباشر بالضغوط النفسية الحادة، الصدمات الميدانية، والأزمات الناجمة عن انخراط الجنود في العمليات القتالية المستمرة وحرب الإبادة في قطاع غزة.

وتظهر البيانات الإسرائيلية أنه بعد السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية تلك السنة انتحر 7 جنود في الخدمة الفعلية، وفي 2024 قام 21 جنديا بالانتحار، وفي 2025 الماضية وصل عدد حالات الانتحار إلى 22 حالة، وهو أعلى رقم في الـ 15 سنة الأخيرة.

مع ذلك، لا تقدم معطيات الجيش إلا صورة جزئية عن حجم هذه الظاهرة، حيث لا تشمل الجنود الذين انتحروا وهم ليسوا في الخدمة الفعلية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: