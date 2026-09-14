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رشيدة طليب تدعو واشنطن لإنهاء “تواطؤها” في المجازر الإسرائيلية بغزة

14 سبتمبر 2026 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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النائبة الأمريكية رشيدة طليب

دعت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، إدارة واشنطن إلى إنهاء “تواطؤها” في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت طليب في تدوينة لها على منصة “إكس”، مساء الأحد: “الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة. لم يكن هناك وقف لإطلاق النار قط”.

وأكدت طليب أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من الهجمات الإسرائيلية، مضيفة: “يُقتل الأطفال بقنابل أمريكية الصنع، والناجون منهم يعانون من صدمة نفسية مدى الحياة”.

ودعت طليب الإدارة الأمريكية إلى “الكف عن التواطؤ في عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية”.

 وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عن استشهاد 1369 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و627 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع حتى السبت.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال البنى التحتية المدنية.

المصدر / وكالات
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