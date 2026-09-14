رشيدة طليب تدعو واشنطن لإنهاء “تواطؤها” في المجازر الإسرائيلية بغزة

دعت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، إدارة واشنطن إلى إنهاء “تواطؤها” في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت طليب في تدوينة لها على منصة “إكس”، مساء الأحد: “الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة. لم يكن هناك وقف لإطلاق النار قط”.

وأكدت طليب أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من الهجمات الإسرائيلية، مضيفة: “يُقتل الأطفال بقنابل أمريكية الصنع، والناجون منهم يعانون من صدمة نفسية مدى الحياة”.

ودعت طليب الإدارة الأمريكية إلى “الكف عن التواطؤ في عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية”.

The genocide is still happening. There was never a ceasefire. Children are being killed with American made bombs, and those that live are traumatized forever.



The U.S. government must end its complicity in these atrocious acts of ethnic cleansing. https://t.co/RBDZes23UD — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) September 13, 2026

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عن استشهاد 1369 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و627 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع حتى السبت.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال البنى التحتية المدنية.

المصدر / وكالات