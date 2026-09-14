شهيدان وعشرات الإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، بينهم حالات خطيرة، اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات جوية وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في أحدث خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن محمد عجور متأثرًا بإصابته في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة غربي مدينة غزة.





وفي مدينة غزة أيضا، أصيب 10 مواطنين بينهم إصابة خطيرة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة مقابل ملعب اليرموك وسط المدينة.

كما أصيب مواطنان جراء غارة مسيرة إسرائيلية صوب مجموعة من المواطنين خلف بركس اللجنة المصرية وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن رأفت حسن أبو الزمر في غارة إسرائيلية صوب خيمة للنازحين محيط شارع 5 شمالي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية، حيث استهدفت صباح اليوم المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما قصفت المدفعية المتمركزة شرقي المدينة مناطق غربي رفح.

كما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار تجاه المناطق الغربية لسواحل رفح وخان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات "الإسرائيلية" شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي شمال غزة، أطلقت آليات ومسيرات الاحتلال النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا.

وتأتي هذه التطورات في اليوم الـ340 من خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما تستمر عمليات القصف وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير داخل المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: