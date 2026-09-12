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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أرسنال وريال مدريد في الواجهة

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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أرسنال وريال مدريد في الواجهة

12 سبتمبر 2026 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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ريال مدريد يواجه ريو فاليكانو في الدوري الإسباني

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت، مجموعة من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات، أبرزها مواجهة أرسنال أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاء ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول مع فولهام، بينما يواجه تشيلسي نظيره هال سيتي، ويلعب توتنهام أمام إيفرتون، في حين يختتم أرسنال مواجهات اليوم بملاقاة سندرلاند.

وفي الدوري الإسباني، يخوض ريال مدريد مواجهة أمام رايو فاييكانو، فيما يلتقي أتلتيك بلباو مع إلتشي، وأوساسونا مع إسبانيول، وراسينج سانتاندير مع ألافيس.

أما في دوري أبطال إفريقيا، فيواجه الزمالك نظيره إيه إس بورت، في حين يشهد الدوري السعودي مواجهات قوية، أبرزها مباراة التعاون والهلال، ولقاء الخليج مع النصر.

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الألماني

المباراة الموعد القناة الناقلة
ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت 04:30 م بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة شاهد – Shahid VIP
أوجسبورج × باير ليفركوزن 04:30 م شاهد – Shahid VIP
فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ 04:30 م شاهد – Shahid VIP
هوفنهايم × شتوتجارت 04:30 م شاهد – Shahid VIP
بوروسيا دورتموند × بادربورن 04:30 م MBC Action / شاهد – Shahid VIP
كولن × فيردر بريمن 07:30 م شاهد – Shahid VIP

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة
راسينج سانتاندير × ألافيس 03:00 م beIN Sport 9 HD
أوساسونا × إسبانيول 05:15 م beIN Sport 9 HD
أتلتيك بلباو × إلتشي 07:30 م beIN Sport 2 HD
ريال مدريد × رايو فاييكانو 10:00 م beIN Sport 2 HD

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد القناة الناقلة
ليفربول × فولهام 05:00 م beIN Sport 1 HD
كريستال بالاس × إبسويتش تاون 05:00 م beIN Sports 5 HD
تشيلسي × هال سيتي 05:00 م beIN Sport 4 HD
أستون فيلا × نوتنجهام فورست 05:00 م beIN Sport 2 HD
بورنموث × برينتفورد 05:00 م beIN Sports 3 HD
توتنهام هوتسبر × إيفرتون 07:30 م beIN Sport 1 HD
سندرلاند × أرسنال 10:00 م beIN Sport 1 HD

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة
جنوى × فروزينوني 04:00 م Starzplay
لاتسيو × ميلان 07:00 م Starzplay
أتالانتا × كالياري 09:45 م Starzplay

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الفرنسي

المباراة الموعد القناة الناقلة
ستراسبورج × موناكو 06:15 م beIN Sport 8 HD
باريس أف.سي. × أولمبيك ليون 09:45 م beIN Sport 4 HD
لوريان × تولوز 09:45 م beIN Sport 6 HD
لو آفر × أنجيه 09:45 م beIN Sport 9 HD
أوكسير × نيس 09:45 م beIN Sports 5 HD

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القناة الناقلة
الزمالك × إيه إس بورت 08:00 م On Sport

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي

المباراة الموعد القناة الناقلة
التعاون × الهلال 06:50 م Thmanyah 2
الشباب × الفيحاء 09:00 م Thmanyah 3
الخليج × النصر 09:00 م Thmanyah 1

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الأردني

المباراة الموعد القناة الناقلة
الرمثا × العربي 06:00 م Jordan Sport
السلط × الوحدات 08:30 م Jordan Sport

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الجزائري

المباراة الموعد القناة الناقلة
مستقبل الرويسات × أولمبي أقبو 09:00 م Web Sport
النادي الرياضي القسنطيني × أولمبي الشلف 11:00 م Web Sport

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري العراقي

المباراة الموعد القناة الناقلة
ديالى × الغراف 06:30 م Iraqi Sport HD
الشرطة × غاز الشمال 09:00 م Iraqi Sport HD

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري التركي

المباراة الموعد القناة الناقلة
قونيا سبور × طرابزون سبور 08:00 م beIN Sports 3 HD

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري القطري

المباراة الموعد القناة الناقلة
العربي × قطر 05:00 م Al Kass Five
الدحيل × الشحانية 07:15 م Al Kass Six

 

المصدر / متابعة فلسطين أون لاين
#الدوري الإنجليزي #الدوري الإسباني #ريال مدريد #أرسنال #مباريات

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