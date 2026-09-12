مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أرسنال وريال مدريد في الواجهة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت، مجموعة من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات، أبرزها مواجهة أرسنال أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاء ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول مع فولهام، بينما يواجه تشيلسي نظيره هال سيتي، ويلعب توتنهام أمام إيفرتون، في حين يختتم أرسنال مواجهات اليوم بملاقاة سندرلاند.

وفي الدوري الإسباني، يخوض ريال مدريد مواجهة أمام رايو فاييكانو، فيما يلتقي أتلتيك بلباو مع إلتشي، وأوساسونا مع إسبانيول، وراسينج سانتاندير مع ألافيس.

أما في دوري أبطال إفريقيا، فيواجه الزمالك نظيره إيه إس بورت، في حين يشهد الدوري السعودي مواجهات قوية، أبرزها مباراة التعاون والهلال، ولقاء الخليج مع النصر.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الألماني

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت 04:30 م بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة شاهد – Shahid VIP أوجسبورج × باير ليفركوزن 04:30 م شاهد – Shahid VIP فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ 04:30 م شاهد – Shahid VIP هوفنهايم × شتوتجارت 04:30 م شاهد – Shahid VIP بوروسيا دورتموند × بادربورن 04:30 م MBC Action / شاهد – Shahid VIP كولن × فيردر بريمن 07:30 م شاهد – Shahid VIP

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة راسينج سانتاندير × ألافيس 03:00 م beIN Sport 9 HD أوساسونا × إسبانيول 05:15 م beIN Sport 9 HD أتلتيك بلباو × إلتشي 07:30 م beIN Sport 2 HD ريال مدريد × رايو فاييكانو 10:00 م beIN Sport 2 HD

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول × فولهام 05:00 م beIN Sport 1 HD كريستال بالاس × إبسويتش تاون 05:00 م beIN Sports 5 HD تشيلسي × هال سيتي 05:00 م beIN Sport 4 HD أستون فيلا × نوتنجهام فورست 05:00 م beIN Sport 2 HD بورنموث × برينتفورد 05:00 م beIN Sports 3 HD توتنهام هوتسبر × إيفرتون 07:30 م beIN Sport 1 HD سندرلاند × أرسنال 10:00 م beIN Sport 1 HD

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى × فروزينوني 04:00 م Starzplay لاتسيو × ميلان 07:00 م Starzplay أتالانتا × كالياري 09:45 م Starzplay

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الفرنسي

المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج × موناكو 06:15 م beIN Sport 8 HD باريس أف.سي. × أولمبيك ليون 09:45 م beIN Sport 4 HD لوريان × تولوز 09:45 م beIN Sport 6 HD لو آفر × أنجيه 09:45 م beIN Sport 9 HD أوكسير × نيس 09:45 م beIN Sports 5 HD

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك × إيه إس بورت 08:00 م On Sport

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون × الهلال 06:50 م Thmanyah 2 الشباب × الفيحاء 09:00 م Thmanyah 3 الخليج × النصر 09:00 م Thmanyah 1

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الأردني

المباراة الموعد القناة الناقلة الرمثا × العربي 06:00 م Jordan Sport السلط × الوحدات 08:30 م Jordan Sport

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الجزائري

المباراة الموعد القناة الناقلة مستقبل الرويسات × أولمبي أقبو 09:00 م Web Sport النادي الرياضي القسنطيني × أولمبي الشلف 11:00 م Web Sport

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري العراقي

المباراة الموعد القناة الناقلة ديالى × الغراف 06:30 م Iraqi Sport HD الشرطة × غاز الشمال 09:00 م Iraqi Sport HD

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري التركي

المباراة الموعد القناة الناقلة قونيا سبور × طرابزون سبور 08:00 م beIN Sports 3 HD

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري القطري

المباراة الموعد القناة الناقلة العربي × قطر 05:00 م Al Kass Five الدحيل × الشحانية 07:15 م Al Kass Six

المصدر / متابعة فلسطين أون لاين