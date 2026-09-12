توغل إسرائيلي في ريف دمشق وقصف مدفعي يستهدف محيط بيت جن

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفة مدفعية منطقة عين الشعرة قرب بلدة بيت جن، بريف دمشق، ما أدى إلى سقوطها في أرض زراعية من دون تسجيل إصابات، بحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وفي موازاة ذلك، ذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات إسرائيلية توغلت داخل الأراضي الزراعية التابعة لبلدة بيت جن بأكثر من عشر آليات عسكرية، مدعومة بدبابتين وجرافة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا منذ إعلان "إسرائيل" انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. ومنذ ذلك الحين، وسعت قوات الاحتلال انتشارها في المنطقة العازلة ومواقع أخرى.

وتشهد مناطق واسعة من جنوب سوريا توغلات إسرائيلية متكررة وغارات جوية وقصفا مدفعيا بصورة شبه يومية، إلى جانب عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية، وفق ما تفيد به مصادر إعلامية سورية.

المصدر / فلسطين أون لاين