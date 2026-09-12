علماء بارزون يحذرون من ضرر دائم للرياضيات بفعل الذكاء الاصطناعي

حذّر 25 عالمًا من أبرز الحاصلين على "ميدالية فيلدز"، أرفع تكريم عالمي في مجال الرياضيات، من أن السباق المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي نحو حل المسائل الرياضية المعقدة قد يلحق أضرارًا دائمة بالبحث والتفكير الرياضي.

وجاء التحذير في رسالة مشتركة نُشرت الجمعة، ووقّع عليها علماء بارزون، بينهم عالم الرياضيات تيرينس تاو، وذلك بعد أيام من إعلان شركة "أوبن آيه آي" نجاح أحد نماذجها غير المطروحة في حل مسألة "نافييه-ستوكس"، إحدى مسائل "جائزة الألفية" التي استعصت على علماء الرياضيات لعقود.

وأكد الموقعون أن أهداف شركات الذكاء الاصطناعي لا تتوافق بالضرورة مع أهداف مجتمع الرياضيات، معتبرين أن الاندفاع نحو تحقيق إنجازات سريعة في حل المسائل يمثل "تهديدًا عامًا للعمل الفكري".

وأوضح العلماء أن المسائل الرياضية لا تُطرح لمجرد الوصول إلى إجابات نهائية، وإنما تشكل وسيلة أساسية لتطوير مهارات الطلاب وتعميق الفهم النظري للمجال.

وشددوا على أن حل المسائل يمثل أداة للوصول إلى الهدف الأوسع المتمثل في بناء المعرفة والفهم، وهي عملية تحتاج إلى وقت طويل وتعتمد بدرجة كبيرة على التفاعل البشري والتفكير المتبادل.

وتساءلت الرسالة عن كيفية ضمان الحفاظ على الغايات الأساسية للعمل الرياضي، في ظل التغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على طرق إنجاز المهام وحل المشكلات.

ودعا العلماء إلى التعامل مع هذه القضية بصورة عاجلة، سواء داخل مجتمع الرياضيات أو من جانب الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضرورة فتح نقاش مجتمعي أوسع حول تأثير هذه التقنيات في العمل الفكري.

ويغطي الموقعون على الرسالة نحو خمسة عقود من تاريخ "ميدالية فيلدز"، بدءًا من بيير ديلين، الفائز بالجائزة عام 1978، وصولًا إلى يو دينغ الذي نالها هذا العام.

وكانت "أوبن آيه آي" قد أعلنت الثلاثاء أن أحد نماذجها غير المطروحة تمكن من حل مسألة "نافييه-ستوكس" بعد عملية استغرقت نحو 88 ساعة، بمشاركة آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين عملوا بالتوازي، في إنجاز أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط العلمية.

المصدر / فلسطين أون لاين