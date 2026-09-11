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ترامب: المتخلف عن التصويت في انتخابات الكونغرس سيذهب إلى الجحيم

11 سبتمبر 2026 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني "سيذهبون إلى الجحيم".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب، ليلة الجمعة، في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وطلب ترامب من المشاركين ترديد شعار بشأن التصويت، قائلا: "أتعهد لأعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة (يقصد نفسه)، سأجمع أصدقائي وعائلتي وسنصوت في 3 نوفمبر أو سنصوت قبل ذلك".

وبعد ترديد الحضور هتافات تؤكد أنهم سيصوتون، قال ترامب: "هل تعرفون ماذا يحدث إذا لم تصوتوا؟ ستذهبون إلى الجحيم".

ويستعد الأمريكيون لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويتوجهون في 3 نوفمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا، إلى جانب نحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين:
#دونالد ترامب #الكونغرس الأمريكي

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