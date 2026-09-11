القسام تنعى قائد لواء خان يونس محمد اليازوري

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء خان يونس القائد محمد عبد السلام اليازوري "أبو هيثم"، الذي ارتقى شهيداً إثر عملية اغتيال إسرائيلي، بعد رحلة جهادية زاخرة تنقّل فيها بين المواقع القيادية العسكرية.

وأكدت القسام، في بيان عسكري، اليوم الجمعة، أن الشهيد القائد اليازوري بدأ مسيرته من قيادة كتيبة وسط خان يونس، ثم قاد استخبارات اللواء وأبلى فيها بلاء حسناً، وكان له دور بارز في التخطيط لعملية (طوفان الأقصى)، كما قاد كتيبة الأسلحة والخدمات، وكان نائباً لقائد اللواء قبل أن يتكلل مسيرته الجهادية بقيادة لواء خانيونس خلفاً للقادة الكبار.

وأوضحت أن القائد اليازوري نجا من عدة محاولات اغتيال، قبل أن ينال أعظم وسام وشرف كما تمنى منذ التحاقه في صفوف المجاهدين.

وجددت القسام العهد على البقاء على درب الشهداء ومواصلة طريقهم حتى يأذن الله بنصره، مؤكدة أنه سيخلف القائد آلافٌ من القادة والمجاهدين الأشداء الذين لن يهدأ لهم بالٌ إلا بتطهير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال الغاصب.

وشيعت جماهير فلسطينية ظهر اليوم القائد الشهيد اليازوري داخل مسجد الشافعي غرب خانيونس عقب اغتياله في استهداف إسرائيلي ليلة الجمعة في منطقة المواصي.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة واسعة من المواطنين، حيث أُديت صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر الذي لف بعلم القسام قبل أن يُوارى الثرى، وسط صيحات الغضب والتكبير والتأكيد على خيار المقاومة والوفاء لدماء الشهداء.

وكان الشهيد اليازوري قد قضى إثر استهداف مباشر لمنطقة مواصي خان يونس والذي أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: