عريضة شعبية تطالب بتجديد الشرعية الوطنية الفلسطينية

طالبت (الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني) بتجديد الشرعية الوطنية عبر انتخابات ديمقراطية شاملة.

جاء ذلك، في عريضة واسعة وقّع عليها مئات الفلسطينيين من مختلف دول العالم.

وأوضحت الهيئة الوطنية، في بيان، اليوم الجمعة، أن إطلاق العريضة يأتي استجابة لحساسية اللحظة السياسية الراهنة، ولما يلمسه الفلسطينيون من فراغ تمثيلي وتراجع في دور المؤسسات الوطنية.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد لتجديد هذه الشرعية وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشارت إلى أن العريضة يُتوقّع أن تحظى باهتمام إعلامي خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى حجم التفاعل معها واتساع دائرة الموقعين.

وتتضمن العريضة تأكيدًا على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة تكفل حق جميع الفلسطينيين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، ورفض التعيين بديلاً عن الانتخاب أو فرض أي اشتراطات سياسية تحدّ من حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

وشددت على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وحماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والتدخل، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بتنفيذها دون تعطيل أو التفاف على إرادة الناخبين.

وأكدت العريضة وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وحق الفلسطينيين في الخارج في المشاركة السياسية الكاملة بما يشمل الانتخاب والترشح والتمثيل، ورفض أي تهميش أو استثناء لدورهم الوطني.

ودعت إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي ديمقراطي يضمن تمثيل الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا دون إقصاء.

وتشدد العريضة على رفض الاحتكار والإقصاء السياسي، وضمان حق جميع مكونات الشعب الفلسطيني في المشاركة الديمقراطية بحرية وعلى قدم المساواة، ورفض أي وصاية أو تدخل داخلي أو خارجي في العملية الانتخابية بما يكفل استقلال الإرادة الشعبية.

وتختتم الهيئة بالتأكيد أن الشرعية الوطنية لا تُمنح بالتعيين ولا تُفرض بالأمر الواقع، بل تُستمد من الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتتجدد عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشاملة تحترم نتائجها وتكفل حق الجميع في اختيار ممثليهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: