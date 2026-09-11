خطيب الأقصى يدعو إلى شد الرحال للمسجد المبارك

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية إلى شد الرحال إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفيين.

وشدد شيخ الأقصى محمد سليم، خلال خطبة الجمعة، على ضرورة شد الرحال والتواجد الدائم في المسجد وحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المشددة صوب الوافدين إلى مدينة القدس.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال تشديدات عسكرية على المصلين داخل مدينة القدس تزامنا مع ما يسمى عيد "رأس السنة العبرية"، وانتشرت بكثافة في شوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا من الوصول إليه، بالتزامن مع تسليم آخرين قرارات إبعاد عنه.

وبحسب مصادر مقدسية اقتحم مستوطنون فجر الجمعة مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفخوا بالبوق بحماية شرطة الاحتلال.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: