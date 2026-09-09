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تايلاند تستدعي سفيرة الاحتلال.. ما الذي حدث؟

09 سبتمبر 2026 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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تايلاند تستدعي سفيرة "إسرائيل" بسبب تجاوزات سياح إسرائيليين

استدعت وزارة الخارجية التايلاندية سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى بانكوك، على خلفية مخالفات وتجاوزات ارتكبها سياح إسرائيليون، مطالبةً بضرورة احترام القوانين والعادات المحلية.

وقال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيكيو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، إن بلاده ترحب بالسياح من مختلف الجنسيات، لكنها لا تسمح لأي شخص بمخالفة قوانينها أو التصرف بما يتعارض مع ثقافتها وعاداتها.

وأوضح أن اللقاء مع السفيرة الإسرائيلية تناول مخاوف متزايدة بشأن سلوك بعض السياح الإسرائيليين، مشيرًا إلى وقوع سلسلة من الحوادث والاحتكاكات في مناطق سياحية، بينها كوه فانغان وكوه ساموي وفوكيت.

وأكد الوزير أن السلطات التايلاندية ستطبق قوانينها على أي أجنبي يخالفها، بغض النظر عن جنسيته، مشددًا على أن الإجراءات لا تستهدف الإسرائيليين على وجه الخصوص.

وبحسب الخارجية التايلاندية، أبدت السفيرة الإسرائيلية تفهمها للمخاوف المطروحة، وتعهدت بالعمل على توعية السياح الإسرائيليين بضرورة احترام القوانين والعادات المحلية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات في تايلاند بشأن سلوك بعض السياح الإسرائيليين، في وقت تشهد فيه البلاد توافدًا متزايدًا للسياح من دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #تايلاند #سياح إسرائيليون

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