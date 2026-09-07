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تحذير من كارثة بيئية.. مياه الصرف الصحي تتدفق إلى بحر غزة

07 سبتمبر 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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تحذير من كارثة بيئية.. مياه الصرف الصحي تتدفق إلى بحر غزة

حذرت بلدية غزة، اليوم الإثنين، من تفاقم الكارثة البيئية والصحية الناجمة عن استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إلى بحر القطاع، مشيرةً إلى ما يترتب على ذلك من مخاطر متزايدة تهدد البيئة البحرية وصحة المواطنين.

وناشدت البلدية المنظمات الدولية والجهات المانحة التدخل العاجل، وتوفير الوقود والمعدات ومواد الصيانة اللازمة، لمساندة طواقمها في معالجة المشكلة والحد من تداعياتها.

وأكدت أن استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر ينذر بتفاقم الأضرار البيئية والصحية، في ظل الحاجة الملحة إلى الإمكانات والموارد اللازمة لمعالجة شبكات الصرف الصحي وتشغيل مرافقها.

ودعت البلدية الجهات الدولية والمانحة إلى التحرك العاجل وتقديم الدعم المطلوب، بما يسهم في احتواء الكارثة ومنع اتساع آثارها على المواطنين والبيئة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار تدهور الأوضاع البيئية في قطاع غزة، جراء الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب النقص الحاد في الوقود ومواد الصيانة والمعدات، ما يزيد من صعوبة احتواء تداعيات هذه الأزمة والحد من مخاطرها على المواطنين والبيئة البحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية غزة #بحر غزة #الصرف الصحي

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