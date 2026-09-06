ما الذي يمنع بنزيما من اللعب خارج الدوري السعودي ؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي ليون كان يفكر خلال فترة الانتقالات الصيفية في إعادة نجمه السابق كريم بنزيما إلى صفوف الفريق، في عودة كانت ستحمل طابعًا عاطفيًا للمهاجم الفرنسي إلى النادي الذي شهد بداياته.

وبحسب التقرير، فإن بنزيما كان منفتحًا على فكرة العودة إلى ليون، بل كان مستعدًا للعب من دون الحصول على راتب، ما يؤكد رغبته في ارتداء قميص ناديه السابق مجددًا.

لكن العائق لم يكن ماليًا أو مرتبطًا برغبة اللاعب، وإنما بتعاقده الحالي كسفير للدوري السعودي، والذي يمتد حتى عام 2030.

وأوضحت "ليكيب" أن بنزيما يتمسك باحترام التزامه التعاقدي مع الدوري السعودي، وهو ما يمنعه حاليًا من التوقيع مع نادٍ خارج السعودية.

وبذلك، بقيت فكرة عودة بنزيما إلى ليون مجرد احتمال لم يكتب له الاكتمال، رغم استعداد اللاعب للتنازل عن راتبه من أجل العودة إلى المكان الذي بدأت فيه قصته الكروية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات