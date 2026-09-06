فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مناورة لجيش الاحتلال تحاكي هجوماً من الحدود الأردنية

إصابة مؤلمة لأيوب الكعبي .. ونهاية مبكرة لموسمه

نزيف الكفاءات يتصاعد.. هجرة الأطباء تكشف ضغوطاً متزايدة على منظومة الاحتلال

"السلام الأهلي خط أحمر".. منتدى الإعلاميين يحذر من التحريض والفلتان في غزة

هل يستمر مودريتش بمواصلة تمثيل منتخب كرواتيا رغم بلوغه 41 عامًا ؟

ضربة قوية لنيمار

ما الذي يمنع بنزيما من اللعب خارج الدوري السعودي ؟

حدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي

هجرة الأطباء تضرب "إسرائيل".. مغادرة 1369 طبيبًا خلال 3 سنوات

"بابا طلعني".. نهاية مأساوية للطفل أيوب بعد 4 أيام داخل بئر جنوبي الجزائر

ما الذي يمنع بنزيما من اللعب خارج الدوري السعودي ؟

06 سبتمبر 2026 . الساعة 15:04 بتوقيت القدس
...
بنزيما
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي ليون كان يفكر خلال فترة الانتقالات الصيفية في إعادة نجمه السابق كريم بنزيما إلى صفوف الفريق، في عودة كانت ستحمل طابعًا عاطفيًا للمهاجم الفرنسي إلى النادي الذي شهد بداياته.

وبحسب التقرير، فإن بنزيما كان منفتحًا على فكرة العودة إلى ليون، بل كان مستعدًا للعب من دون الحصول على راتب، ما يؤكد رغبته في ارتداء قميص ناديه السابق مجددًا.

لكن العائق لم يكن ماليًا أو مرتبطًا برغبة اللاعب، وإنما بتعاقده الحالي كسفير للدوري السعودي، والذي يمتد حتى عام 2030.

وأوضحت "ليكيب" أن بنزيما يتمسك باحترام التزامه التعاقدي مع الدوري السعودي، وهو ما يمنعه حاليًا من التوقيع مع نادٍ خارج السعودية.

وبذلك، بقيت فكرة عودة بنزيما إلى ليون مجرد احتمال لم يكتب له الاكتمال، رغم استعداد اللاعب للتنازل عن راتبه من أجل العودة إلى المكان الذي بدأت فيه قصته الكروية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#الدوري السعودي #بنزيما #كورة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة