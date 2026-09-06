فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشرطة الألمانية تعتقل شخصين خلال مظاهرة داعمة لفلسطين

8 دول تحذر من مخاطر تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة

20 جلسة مرتقبة لمحاكمة نتنياهو حتى الانتخابات الإسرائيلية

لليوم الـ75.. الاحتلال يواصل منع الأذان في المسجد الإبراهيمي

مركز فلسطيني يحذر من طمس رفات آلاف المفقودين في غزة

61 مريضًا و65 مرافقًا يغادرون غزة للعلاج

غزة تسجل 5493 مولودًا و203 حالات وفاة خلال أغسطس

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,651 منذ بدء العدوان

غزة تشيّع جثامين 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت الأنقاض

نادر سعدية.. شرطي ظل سندًا لعائلته وشعبه حتى استشهاده

الشرطة الألمانية تعتقل شخصين خلال مظاهرة داعمة لفلسطين

06 سبتمبر 2026 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
...
مظاهرة في برلين داعمة لفلسطين (أرشيف)

اعتقلت الشرطة الألمانية في العاصمة ب أمسرلين، السبت، متظاهرين اثنين على الأقل خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.

وتجمع عدد كبير من الناشطين في ميدان “إرنست رويتر” احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن يبدأوا مسيرة نحو وسط المدينة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات ضد الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، ورددوا هتافات تُندد بالهجمات وتنتقد الموقف الألماني.

وعند وصول المحتجين إلى محيط محطة مترو “شارع أوهلاند”، تدخلت الشرطة واعتقلت شخصين على الأقل، ليواصل المتظاهرون مسيرتهم رغم التوتر، وتختتم المظاهرة في ميدان “فيتنبرغ”.

المصدر / وكالات
#فلسطين #ألمانيا #مظاهرة #الشرطة الألمانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة