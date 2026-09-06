الشرطة الألمانية تعتقل شخصين خلال مظاهرة داعمة لفلسطين

اعتقلت الشرطة الألمانية في العاصمة ب أمسرلين، السبت، متظاهرين اثنين على الأقل خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.

وتجمع عدد كبير من الناشطين في ميدان “إرنست رويتر” احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن يبدأوا مسيرة نحو وسط المدينة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات ضد الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، ورددوا هتافات تُندد بالهجمات وتنتقد الموقف الألماني.

وعند وصول المحتجين إلى محيط محطة مترو “شارع أوهلاند”، تدخلت الشرطة واعتقلت شخصين على الأقل، ليواصل المتظاهرون مسيرتهم رغم التوتر، وتختتم المظاهرة في ميدان “فيتنبرغ”.

المصدر / وكالات