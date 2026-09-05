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نعيم: نتنياهو يفشل في تحقيق "النصر المطلق"

05 سبتمبر 2026 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
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باسم نعيم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. باسم نعيم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق ما وصفه بـ«صورة النصر المطلق» التي وعد بها الإسرائيليين خلال الحرب على قطاع غزة.

وأضاف نعيم أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حشدت أعداداً كبيرة من الطائرات والدبابات والقوات الخاصة، إلى جانب استخدام العملاء، بهدف اعتقال المواطن الفلسطيني معين العرابيد من وسط آلاف النازحين.

وبحسب نعيم، اشتبك العرابيد مع القوات الإسرائيلية قبل إصابته واعتقاله، فيما أطلقت زوجته سماح الخالدي النار دفاعاً عنه وعن منزلها، ما أدى إلى استشهادها وإصابة أبنائها.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية لجأت إلى قصف المنطقة بشكل مكثف لتأمين قواتها خلال العملية، معتبراً أن ما جرى يعكس، من وجهة نظره، فشل نتنياهو في تقديم المشهد الذي طالما تحدث عنه أمام الجمهور الإسرائيلي.

وختم نعيم بالقول إن نتنياهو «سيسقط إلى مزابل التاريخ»، مؤكداً استمرار المقاومة والتمسك بالحرية والحقوق الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاحتلال #نتنياهو #فشل

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