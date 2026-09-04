يوم علمي في غزة يوصي بتشكيل هيئة وطنية لإدارة الركام

غزة- فلسطين أون لاين:

أوصى مشاركون في يوم علمي بغزة بتشكيل هيئة وطنية لإدارة ركام المباني، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاعين الأكاديمي والخاص والمؤسسات الداعمة، بهدف توحيد الجهود وتنظيم العمل وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف.

وجاءت التوصية خلال يوم علمي نظمته سلطة المياه وجودة البيئة، بالتعاون مع كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية بغزة، ونقابة المهندسين الفلسطينيين – مركز غزة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، تحت عنوان "الإدارة المستدامة لركام المباني في قطاع غزة: الواقع والتحديات وفرص إعادة الاستخدام في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار"، وبمشاركة أكاديميين ومهندسين وخبراء وممثلين عن المؤسسات الحكومية والبلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الداعمة.

من جهته، قال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. منير البرش، إن قطاع غزة يواجه كارثة استثنائية بسبب الكميات الهائلة من أنقاض وركام المباني التي خلفتها الحرب، محذرًا من تداعياتها الصحية والبيئية والإنسانية والاقتصادية.

ويُقدر حجم الركام في قطاع غزة بنحو 60 مليون طن، مع تركز نحو 57% منه في محافظتي غزة وشمال غزة، وهو ركام غير متجانس يضم الخرسانة والطوب والحجر والتربة والأسفلت والمعادن وغيرها من المواد، وقد يحتوي في بعض المواقع على الأسبستوس والمواد الكيميائية والملوثات الخطرة والذخائر غير المنفجرة ورفات الشهداء.

وشدد البرش على ضرورة التعامل مع ملف الركام وفق منظومة علمية وفنية وبيئية متكاملة، تضمن الحد من آثاره السلبية على الإنسان والبيئة خلال مراحل الهدم والإزالة والفرز والنقل والتدوير وإعادة الاستخدام، مؤكداً أهمية تنظيم هذه العمليات ووضع آليات واضحة لمراقبتها والتأكد من تنفيذها وفق الأسس والمعايير العلمية والهندسية والبيئية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أوصى المشاركون بتطوير وتحديث الأنظمة والقوانين المحلية بما يناسب مع حجم وطبيعة الركام الناتج عن الحرب، والاستفادة من تجارب الدول التي واجهت كوارث وحروبًا مشابهة، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات والآليات الفنية والرقابية لتنظيم مختلف مراحل التعامل مع الركام، بدءًا من الهدم والإزالة والفرز، مرورًا بالنقل والتخزين والمعالجة وإعادة التدوير، وصولًا إلى إعادة الاستخدام، بما يضمن حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.

وأكدوا أهمية إعداد خريطة طريق وطنية للمرحلة المقبلة، تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتضع الأسس الفنية والبيئية والهندسية لعمليات إدارة الركام وإعادة استخدام مواده في المجالات المختلفة، بما يتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة.

وأشاد البرش بجهود الباحثين والخبراء والمشاركين، معربًا عن أمله في أن تسهم مخرجات اليوم العلمي في خدمة المجتمع الفلسطيني والتخفيف من معاناة المواطنين.

ست أوراق تبحث في أبعاد ملف الركام

وتضمن اليوم العلمي تقديم ست أوراق علمية متخصصة تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بإدارة الركام، حيث بدأت بتشخيص حجم الكارثة البيئية الناجمة عن عشرات ملايين الأطنان من ركام المباني، وتصنيف أنواع الركام ومكوناته، إلى جانب مناقشة خطط وآليات إزالته وفرزه ونقله وتخزينه وإعادة تدويره.

كما استعرض واقع عمليات إزالة الركام حتى تاريخه، والكميات التي تمت إزالتها من الشوارع والأماكن العامة بهدف فتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية، مع بحث التحديات الفنية واللوجستية المرتبطة بهذه العمليات.

وانتقلت الأوراق العلمية إلى بحث التداعيات الصحية والبيئية والاجتماعية للركام وعمليات إزالته وفرزه وتدويره وإعادة استخدامه، وما يمكن أن تسببه بعض مكونات الركام من مخاطر على صحة العاملين والسكان والبيئة، في حال عدم إدارتها وفق إجراءات وضوابط مناسبة.

كما تناول أحد المحاور التجارب الدولية في إدارة وتدوير ركام المباني الناتج عن الحروب والكوارث، والخيارات المتاحة لإعادة استخدام المواد المستخرجة من الركام في مختلف المجالات، وفق الشروط والمواصفات الفنية والهندسية.

وفي الجانب الاقتصادي، ناقش المشاركون فرص الاستثمار في إدارة الركام وإعادة تدويره، ودور الاقتصاد الدائري في تحويل جزء من الركام من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

كما خُصص محور لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بعمليات الهدم والإزالة والفرز والنقل وإعادة التدوير والاستخدام، وضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يناسب مع حجم وطبيعة الكارثة الحالية.

وشهدت الجلسات العلمية مشاركة مجموعة من المعقبين والمختصين من الجهات الحكومية والبلديات والقطاع الخاص، بهدف إثراء النقاش العلمي والفني وطرح الملاحظات والتحديات العملية أمام الباحثين والخبراء.

واختُتمت الفعاليات بجلسة حوارية شارك فيها عدد من المختصين والخبراء، ناقشوا خلالها مستقبل إدارة ركام المباني في قطاع غزة، وسبل الانتقال من الإجراءات الطارئة لإزالة الركام إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارته وفرزه وتدويره وإعادة استخدامه.

المصدر / فلسطين أون لاين