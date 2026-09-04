سرايا القدس: استشهاد مقاوم خلال محاولة الميلشيات العميلة اختطافه شمالي خانيونس

أعلنت سرايا القدس الجناج العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد أحد مقاتليها في كتيبة القرارة بلواء خانيونس، جنوبي قطاع غزة، عقب اشتباك اندلع خلال محاولة قوة من "المليشيات العميلة"، بإسناد من طائرات إسرائيلية مسيّرة، اختطافه فجر اليوم الجمعة.

وقالت سرايا القدس، في تصريح مقتضب، إن قوة من "المليشيات العميلة" تقدمت عند الساعة 3:30 فجرًا، بمساندة طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، باتجاه منطقة القرارة، وتحديدًا شارع الجميزة شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في محاولة لاختطاف المجاهد "فادي علي سعيد العبادلة".

وأضافت أن مقاتليها في محيط المكان تمكنوا من كشف القوة أثناء تنفيذ عملية الاختطاف، واشتبكوا معها بالقنابل والأسلحة المتوسطة من مسافة صفر، ما أدى، إلى إيقاع عدد من عناصر القوة بين قتيل وجريح.

وأشارت سرايا القدس إلى أن الطيران الإسرائيلي المسيّر تدخل لمساعدة القوة العميلة على الانسحاب من المكان، مؤكدًا أن أفرادًا من القوة أطلقوا النار على المجاهد المختطف فادي علي سعيد العبادلة، ما أدى إلى استشهاده، قبل أن تتركه في مكان الحدث، بعد سحب عناصرها المصابين والقتلى.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد اختطفت، يوم الثلاثاء الماضي، الضابط في جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، معين العرابيد، بعد تسللها إلى منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بمساعدة مليشيات متعاونة مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين