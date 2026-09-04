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الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

04 سبتمبر 2026 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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سعر الذهب في حافظ على مستواه عند 4477.10 دولار للأوقية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بحثا عن مؤشرات حول القرار المقبل لمجلس ‌الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة.

بحلول الساعة 0211 بتوقيت جرينتش، حافظ سعر الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4477.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وقفزت الأسعار اثنين بالمئة أمس الخميس مع تقليص المتعاملين التوقعات برفع أسعار الفائدة هذا الشهر بعد أن قال كريستوفر والر المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع ضغوط التضخم.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4522.60 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا بنسبة 50 بالمئة تقريبا لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

المصدر / وكالات
#الذهب #أسعار الذهب

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