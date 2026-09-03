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أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقًا على الصفقات خلال آخر 10 سنوات

03 سبتمبر 2026 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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نادي تشيلسي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

واصل نادي تشيلسي حضوره بقوة في سوق الانتقالات، بعدما تصدر قائمة أكثر الأندية إنفاقًا على التعاقدات خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت.

وبحسب الأرقام، أنفق البلوز نحو 3.12 مليار يورو على التعاقدات خلال هذه الفترة، ليصبح النادي الأكثر إنفاقًا بين كبار أندية أوروبا.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني بإجمالي إنفاق بلغ نحو 2.37 مليار يورو، في ظل الاستثمارات الكبيرة التي قام بها النادي لتعزيز صفوفه على مدار السنوات الماضية.

ورغم الفارق الكبير في حجم الإنفاق، يبقى السؤال الأهم: أي الفريقين نجح في تحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج وألقاب بشكل أفضل؟

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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