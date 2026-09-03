مورينيو يروي واحدة من أشهر قصصه مع بالوتيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

استعاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، واحدة من أشهر المواقف التي جمعته بالمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، خلال مواجهة الفريق أمام روبين كازان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح مورينيو أن جميع مهاجمي إنتر كانوا مصابين في تلك المباراة، بعدما غاب كل من دييغو ميليتو وصامويل إيتو، ليصبح بالوتيلي المهاجم الوحيد المتاح أمامه.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن بالوتيلي حصل على بطاقة صفراء خلال الشوط الأول، الأمر الذي دفعه لاستغلال فترة الاستراحة لتوجيه تعليمات صارمة للاعب.

وقال مورينيو إنه قضى 14 دقيقة من أصل 15 دقيقة في غرفة الملابس وهو يتحدث مع بالوتيلي، مطالبًا إياه بالهدوء وعدم الدخول في أي مشادات، قائلًا له:

"ماريو، لا أستطيع استبدالك، ليس لدي أي مهاجم على مقاعد البدلاء. لا تلمس أحدًا، العب بالكرة فقط، وإذا فقدنا الكرة فلا ترد، وإذا استفزك أحد فلا ترد، وإذا أخطأ الحكم فلا ترد".

لكن تعليمات مورينيو لم تصمد سوى دقيقة واحدة بعد انطلاق الشوط الثاني، بعدما حصل بالوتيلي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 46، في واحدة من أكثر القصص الطريفة التي ارتبطت باللاعب خلال مسيرته.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات