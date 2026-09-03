"معطى": 1223 جريمة استيطانية في الضفة والقدس خلال أغسطس

وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى"، اليوم الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين 1223 جريمة متعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر أغسطس/آب الماضي، في تصعيد متواصل يستهدف الأراضي والمواطنين والممتلكات الفلسطينية.

وأوضح المركز، في تقريره الدوري، أن الجرائم توزعت بين أنشطة استيطانية واعتداءات للمستوطنين وعمليات استيلاء على منازل ومصادرة للممتلكات، وطالت مختلف مناطق الضفة الغربية.

ورصد "معطى" 154 نشاطًا استيطانيًا خلال أغسطس، شملت توسعة البؤر الاستيطانية وإقامة بنى تحتية جديدة، في إطار مساعي الاحتلال لتوسيع المشروع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تأتي بالتزامن مع تصاعد محاولات الاحتلال تكريس وجوده الاستيطاني في الضفة الغربية، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

كما وثّق المركز 721 اعتداءً نفذها المستوطنون بحق المزارعين والرعاة والمواطنين في مناطق متفرقة من الضفة.

وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق النار والتهديد والتنكيل، إلى جانب إتلاف المزروعات وإحراق الأشجار، في سياق محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لا سيما في المناطق المصنفة "ج" والمناطق المستهدفة في القدس المحتلة.

ورصد التقرير 49 حالة استيلاء على منازل فلسطينية، ضمن عمليات تستهدف إخلاء المواطنين من مساكنهم ودفعهم نحو التهجير لصالح المستوطنين.

كما وثّق 299 عملية مصادرة لممتلكات فلسطينية، شملت أراضي زراعية وآليات ومعدات، في إطار سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح عن أراضيهم.

وأكد "معطى" أن الأرقام المسجلة تعكس تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، في ظل حماية وإسناد من قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن المعطيات الميدانية تعكس توجهًا متزايدًا نحو توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس، وسط استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وغياب إجراءات دولية فاعلة لوقف هذه الانتهاكات.

وتأتي هذه الجرائم في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع توسع الأنشطة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين، ما يفاقم المخاطر المحدقة بالأراضي الفلسطينية ويهدد بتكريس وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين