سلطة المياه: غزة تواجه أزمة صرف صحي كارثية تهدد البيئة والصحة

حذرت سلطة المياه من أزمة كارثية وغير مسبوقة في منظومة الصرف الصحي بقطاع غزة، جراء تصريف نحو 55 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا دون معالجة، ما ينذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة وتلوث واسع لمياه البحر والبيئة.

وقالت سلطة المياه، في بيان، الأربعاء، إن نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تُضخ يوميًا مباشرة إلى البحر دون معالجة، فيما يتسرب نحو 15 ألف متر مكعب إلى البيئة والمياه الجوفية عبر الحفر الامتصاصية والتسربات.

وأوضحت أن محطات المعالجة الرئيسية الخمس في القطاع متوقفة بالكامل، ما أدى إلى انهيار القدرة اليومية على معالجة مياه الصرف الصحي من نحو 185 ألف متر مكعب إلى صفر.

وأضافت أن نسبة السكان المستفيدين من شبكات الصرف الصحي تراجعت من 85% إلى 45%، في وقت لا تعمل فيه سوى 18 محطة ضخ بصورة جزئية من أصل 74 محطة، الأمر الذي يزيد من مخاطر الفيضانات وتسرب مياه الصرف إلى المناطق السكنية والبيئة المحيطة.

وأشارت سلطة المياه إلى أن فرقها، بالتعاون مع الشركاء، تواصل تنفيذ تدخلات وإصلاحات طارئة، شملت معالجة نحو 900 نقطة حيوية، إلى جانب تقييم الأضرار التي لحقت بنحو 385 كيلومترًا من شبكات الصرف الصحي.

وبيّنت أن الجهود تتركز حاليًا على إعادة تشغيل محطة معالجة الشيخ عجلين ومحطة الشيخ رضوان، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وشددت سلطة المياه على أن تجاوز الأزمة يتطلب توفير الوقود والمولدات والمضخات وقطع الغيار بصورة عاجلة، إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لأعمال الإصلاح، وضمان الوصول الآمن للفرق الفنية والميدانية.

وحذرت من أن استمرار انهيار منظومة الصرف الصحي من شأنه تعميق المخاطر الصحية والبيئية في القطاع، في ظل تصريف كميات كبيرة من المياه العادمة دون معالجة وتسربها إلى البيئة ومصادر المياه الجوفية.

المصدر / فلسطين أون لاين