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الأورومتوسطي: أبو صفية يتعرض للضرب والتهديد داخل سجون الاحتلال

02 سبتمبر 2026 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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الطبيب الأسير حسام ابو صفية

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د. رامي عبده، إن تحديثًا صادرًا عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أفاد باستمرار تعرض الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية للضرب المبرح أثناء احتجازه لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب حرمانه من النوم وتهديده في حال تحدثه مع محاميه عن ظروف احتجازه.

وأوضح عبده، الأربعاء، أن أبو صفية أفاد بتعرضه للضرب في مناطق حساسة من جسده باستخدام الأيدي والأحذية والهراوات، مشيرًا إلى أن ما ورد يأتي في إطار إفادة نقلتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بشأن ظروف احتجازه.

وأضاف أن حالة أبو صفية الصحية شهدت تدهورًا، وأنه نُقل مؤخرًا إلى المنشأة الطبية في سجن الرملة، فيما قال إن السلطات الإسرائيلية تواصل عرقلة وصوله إلى طبيب مستقل لتقييم حالته الصحية.

وأكد عبده أن أبو صفية يُحتجز من دون تهمة أو محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين
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