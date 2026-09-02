برونو فيرنانديز يواصل حصد الجوائز في انطلاقة الموسم

واصل البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، تألقه مع بداية الموسم الجديد، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تتويج فيرنانديز بالجائزة عقب المستوى اللافت الذي قدمه خلال مواجهة مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، ليقود فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويأتي هذا التتويج بعد أيام قليلة من حصول النجم البرتغالي على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن الموسم الماضي، ليبدأ الموسم الجديد بحصد جائزتين في فترة قصيرة.

ويأمل فيرنانديز في مواصلة مستوياته المميزة، وقيادة مانشستر يونايتد للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين