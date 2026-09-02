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حماس والمجاهدين تبحثان تطورات غزة والانتخابات

02 سبتمبر 2026 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
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القيادي في حماس حسام بدران

بحث عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، مع الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية سالم عطا الله، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.

وقالت حماس، في بيان صحفي: إن بدران أجرى اتصالًا هاتفيًا مع عطا الله، الأربعاء، ناقشا خلاله تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب عدد من القضايا الوطنية والسياسية.

وتناول الاتصال الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على أهمية مشاركة مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفاعلة في العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق المشاركة ويعزز التمثيل السياسي الفلسطيني.

كما بحث الطرفان انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وآليات المشاركة فيها، مؤكدين أهمية إشراك مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية بما يضمن تمثيلًا أوسع في مؤسسات التمثيل الوطني، مع التأكيد على رفض مبدأ التعيين.

وفي السياق، ناقش بدران وعطا الله مسار تشكيل التحالف الوطني الفلسطيني، بحيث يضم مختلف القوى والفصائل الفاعلة والمؤثرة، إلى جانب الشخصيات الوطنية، بهدف تنسيق المواقف والجهود بشأن الاستحقاقات الانتخابية والقضايا الوطنية، والتشاور بشأن المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات والتشاور خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الحوار مع مختلف القوى الفلسطينية، بهدف الوصول إلى تفاهمات وصيغ مشتركة بشأن الاستحقاقات السياسية والانتخابية والقضايا الوطنية المطروحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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