إيران تتوعد واشنطن باستراتيجية جديدة في الحرب

توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة اليوم الأربعاء باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفت إيران هذا الأسبوع.

وكتب رضائي في منشور على منصة "إكس": "عبر هذه المحاولات اليائسة، لن تخفقوا فقط في الهروب من أعماق الجحيم الذي أوجدتموه لأنفسكم، بل سترون أيضا في وقت قريب أن استراتيجية إيران الجديدة في الميدان، والدبلوماسية، وفي مواجهة الحظر الاقتصادي، ستحطّم أسُسَكم".

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أن الضربة الأمريكية على حفل زفاف في مدينة سيريك بجنوب البلاد والتي أسفرت عن سقوط أربعة قتلى، ترقى إلى “جريمة حرب”.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في منشور على منصة "إكس": "حقيقة هذه الحرب غير المشروعة… والوجه الحقيقي لجريمة الحرب، هو في سيريك حيث قصفت الولايات المتحدة بوحشية حفل زفاف في سياق صراعها البائس لإخفاء إخفاقها" في الحرب مع الجمهورية الإسلامية.

وكان الهلال الأحمر الإيراني أفاد بمقتل أربعة أشخاص بينهم طفل وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء قصف أمريكي أثناء حضورهم حفل الزفاف في سيريك بمحافظة هرمزغان.

المصدر / وكالات