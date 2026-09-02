حماس تعزّي مصر والأردن بضحايا حادث انقلاب حافلة في سيناء

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع في محافظة جنوب سيناء، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، بينهم مصريون وأردنيون.

وقالت الحركة، في بيان تعزية، الأربعاء، إنها تتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا وعائلاتهم، سائلةً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

كما أعربت حماس عن مواساتها لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين