"الإعلامي الحكومي بغزة": نعمل على تهيئة الظروف لإنجاح العملية الانتخابية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التزام الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة بتسخير إمكاناتها لإنجاح العملية الانتخابية باعتبارها "استحقاقًا وطنيًا ثابتًا"، وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها بشفافية واستقلالية تامة.

وقال المكتب إن المؤسسات الحكومية باشرت اتخاذ سلسلة من الخطوات العملية لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، من خلال توفير التسهيلات اللوجستية والإدارية اللازمة لتمكين لجنة الانتخابات من أداء مهامها بحرية ومهنية.

وأضاف أن الجهات الحكومية تعمل كذلك على توفير قواعد البيانات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات المدنية المرخصة، بما يعزز دورها في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية الناظمة.

وأشار إلى العمل على تهيئة الظروف الميدانية والمناخ العام لإنجاح المسار الانتخابي، بما يعزز المشاركة الشعبية ويرسخ مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ضمن بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.

وأكد المكتب أن إنجاح العملية الانتخابية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق المجموع الفلسطيني، داعيًا مختلف الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة إلى توفير المناخ الإيجابي والمناسب لإجراء الانتخابات، واحترام استقلالية لجنة الانتخابات المركزية، وتجنب أي إجراءات أو مواقف من شأنها تعطيل أو عرقلة هذا الاستحقاق الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين