خلال أغسطس.. 8346 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أفاد مركز معلومات فلسطين "معطي"، اليوم الأربعاء، أن 8346 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال شهر آب/ أغسطس من العام الجاري 2026.

وأضح المركز بأن الاقتحامات الاستفزازية توزعت على أيام الشهر، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، التي واكبت المستوطنين في جولاتهم الاستفزازية داخل باحات المسجد.

ووفق مصادر مقدسية، فإن هذه الاقتحامات ترافقت مع أداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد، ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتهويد القدس المحتلة.

وتأتي هذه الأرقام في سياق تصعيد استيطاني خطير، إذ تشهد ساحات الأقصى اقتحامات شبه يومية تنفذها جماعات المستوطنين المتطرفة، بدعم مباشر من حكومة الاحتلال، التي تتيح لهم الوصول إلى باحات المسجد في أوقات محددة.

يذكر أن قوات الاحتلال تشدد في الفترة الأخيرة من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة، وتفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، خاصة في فترات الاقتحامات، فيما تتواصل الدعوات الفلسطنيية لشد الرحال والرباط في باحاته للتصدي لمخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين