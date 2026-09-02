مصطفى محمد يعود إلى الدوري التركي ..

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي كونياسبور التركي رسميًا تعاقده مع المهاجم المصري مصطفى محمد، قادمًا من نادي نانت الفرنسي، ليعود اللاعب إلى الدوري التركي بعد تجربة سابقة ناجحة مع غلطة سراي.

ويأتي انتقال مصطفى محمد إلى كونياسبور بعد فترة صعبة مع نانت، شهدت هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، إلى جانب غيابه عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم.

ويأمل المهاجم المصري أن تمثل عودته إلى تركيا فرصة لاستعادة مستواه والتألق من جديد، في دوري سبق أن خاض منافساته وترك خلاله بصمة واضحة بقميص غلطة سراي.

وتعد هذه التجربة محطة جديدة في مسيرة مصطفى محمد، الذي يسعى إلى استعادة بريقه والعودة إلى دائرة المنافسة مع المنتخب المصري.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات