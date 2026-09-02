مصر.. 21 قتيلًا و28 إصابة بانقلاب حافلة ركاب جنوب سيناء

لقي 21 شخصًا مصرعهم وأصيب 28 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، جراء انقلاب حافلة ركاب على الطريق الرابط بين مدينتي دهب ونويبع السياحيتين بمحافظة جنوب سيناء شرقي مصر.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إن الحادث وقع على طريق دهب-نويبع، مشيرًا إلى الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جهتها، أفادت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية بمصرع 10 أردنيين وإصابة آخرين في الحادث، موضحة أن الحافلة كانت تقل 43 شخصًا، بينهم 22 أردنيًا.

وبحسب المصادر ذاتها، كانت الحافلة متجهة من القاهرة إلى العاصمة الأردنية عمّان، مرورًا بسيناء ونويبع، قبل نقل الركاب بحرًا إلى مدينة العقبة، ومن ثم استكمال الرحلة برًا إلى عمّان.

وفي أعقاب الحادث، رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد في مستشفيات نويبع وطابا ودهب وسانت كاترين وشرم الشيخ، كما جرى تجهيز ثلاجات حفظ الجثامين لاستقبال حالات الوفاة، بالتزامن مع استمرار نقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات المحددة.

ووجه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في محافظة جنوب سيناء.

ولم تُعلن السلطات المصرية حتى الآن الأسباب المباشرة التي أدت إلى انقلاب الحافلة.

ويأتي الحادث في ظل استمرار ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرق، بما فيها حوادث السيارات والقطارات، بنسبة 10.8% خلال عام 2025، ليصل إلى 5829 وفاة، مقارنة بـ5260 وفاة في عام 2024.

ويرجع خبراء حوادث الطرق أسبابًا متكررة للحوادث إلى تهالك بعض المركبات وسوء حالة بعض الطرق وعدم الالتزام بقواعد القيادة، فيما تشير السلطات المصرية إلى جهود متواصلة لتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

المصدر / فلسطين أون لاين