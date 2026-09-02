الاحتلال يهدم عمارة سكنية في سلوان وآبار مياه في الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمارة سكنية لعائلة بدران في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع هدم آبار مياه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، في إطار سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني ومقومات صموده في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق وتضم أربعة منازل، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 متر مربع، إضافة إلى كراج للمركبات وغرفة صغيرة بداخله، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 50 مترًا مربعًا.

وأوضحت المصادر أن عائلة بدران أخلت العمارة وفرغتها من محتوياتها، بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شرطة الاحتلال يطالبها بالإخلاء الفوري، تمهيدًا لتنفيذ عملية الهدم.

وتقطن في المنزل الأول زوجة المرحوم إسحاق بدران وابنها من ذوي الإعاقة، وهو منزل قائم منذ أوائل عام 1990، فيما تقطن المقدسية عناية بدران في المنزل الثاني، والسيدة إلهام بدران في المنزل الثالث برفقة زوجها وأبنائها الخمسة.

أما المنزل الرابع، فكان الشاب معتز قراعين يجهزه تمهيدًا للزواج والسكن فيه خلال الفترة المقبلة.

وفي مشهد استفزازي، وثّق ناشطون قيام مجندات من جيش الاحتلال بالتقاط صور أمام ركام العمارة عقب هدمها.

ويأتي هدم عمارة عائلة بدران ضمن حملة متواصلة تستهدف سكان حي البستان، الواقع في منطقة استراتيجية قرب أسوار المسجد الأقصى، حيث تصدر سلطات الاحتلال أوامر هدم بحجة البناء دون ترخيص، في ظل مخططات تهدف إلى تغيير معالم المنطقة وفرض السيطرة على محيط المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال آبار مياه تعود لعائلات فلسطينية في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأقدمت على هدم آبار المياه، في خطوة تستهدف مصادر المياه الفلسطينية، ولا سيما في المناطق المصنفة "ج" والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.

وتصعّد سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من عمليات الهدم والتجريف التي تطال المنازل والمنشآت الزراعية وآبار المياه في أنحاء الضفة الغربية، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني، في مساعٍ لفرض واقع جديد وتقويض صمود الفلسطينيين فوق أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين