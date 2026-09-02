غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، غارتين على محيط بلدتي كفررمان وعربصاليم جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر، وفق ما أفادت مصادر لبنانية.

وبحسب المصادر فإن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، فيما تعرضت تلة علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه، يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى، بينها كفار يوفال ومعيان باروخ والجوشريم، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

ولاحقا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن التنبيهات التي فعلت في عدة مناطق شمال البلاد بشأن توغل طائرات معادية، أظهرت وفق التحقيق الأولي أن عدة صواريخ اعتراضية أطلقت، على ما يبدو، باتجاه هدف وهمي.

المصدر / وكالات