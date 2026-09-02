فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقات متصاعدة.. الاحتلال يكثف القصف وإطلاق النار في غزة

برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف

إثارة الفوضى ومحاولة الاختراق الأمني.. ما وراء العملية الإسرائيلية الفاشلة بغزة

أجواء شديدة الحرارة اليوم وانخفاض تدريجي حتى السبت

فشل عملية الاحتلال الأمنية بغزة.. اختراق تحول لنقطة اشتباك مكشوفة

تجدد القصف الأميركي وإيران تطلق عملية رد “حاسمة”

محذرًا من تداولها.. أمن المقاومة ينفي رواية الاحتلال بشأن اختطاف العربيد

الداخلية: قوة خاصة تتسلل غرب غزة وتختطف ضابطًا أمنيًا

عدوان جديد على إيران

تخبط صهيوني وإنجاز وطني

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

02 سبتمبر 2026 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
...
قصف إسرائيلي سابق على جنوب لبنان (أرشيف)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، غارتين على محيط بلدتي كفررمان وعربصاليم جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر، وفق ما أفادت مصادر لبنانية.

وبحسب المصادر فإن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، فيما تعرضت تلة علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه، يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى، بينها كفار يوفال ومعيان باروخ والجوشريم، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

ولاحقا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال  إن التنبيهات التي فعلت في عدة مناطق شمال البلاد بشأن توغل طائرات معادية، أظهرت وفق التحقيق الأولي أن عدة صواريخ اعتراضية أطلقت، على ما يبدو، باتجاه هدف وهمي.

المصدر / وكالات
#غزة #لبنان #قصف #علي الطاهر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة