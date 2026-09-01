بعد اعتزال ميسي.. من يحمل القميص رقم 10 مع الأرجنتين؟

بعد ساعات من إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب الأرجنتين، بدأ الجدل في وسائل الإعلام المحلية حول مصير القميص رقم 10، الذي ارتبط لعقود بأبرز أساطير الكرة الأرجنتينية، وفي مقدمتهم ميسي ودييغو أرماندو مارادونا.

وتساءلت شبكة "أولي" الأرجنتينية: "بعد 31 أغسطس/آب 2026، اليوم الذي أعلن فيه ميسي اعتزاله الدولي، من صاحب الرقم 10 الآن؟ وهل سيظل الرقم موجودًا أصلًا؟".

نيكو باز في الواجهة

وترى الشبكة أن نيكو باز، لاعب كومو الإيطالي، قد يكون أحد أبرز المرشحين لخلافة ميسي في حمل الرقم، بالنظر إلى أسلوب لعبه ومكانته ضمن مشروع تجديد المنتخب الذي يقوده المدرب ليونيل سكالوني.

وشارك باز مع الأرجنتين في مباراتين خلال كأس العالم الأخيرة، إذ دخل بديلًا أمام الجزائر، وبدأ أساسيًا أمام الأردن، ضمن دور المجموعات.

لكن الاتحاد الأرجنتيني قد يتجه إلى خيار مختلف، يتمثل في سحب القميص رقم 10 تكريمًا لميسي، وهو اقتراح سبق أن طرحه رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا.

وقال تابيا لصحيفة "سبورت" الإسبانية عام 2024: "سيتم سحب القميص رقم 10 عندما ينهي ميسي مسيرته الدولية".

تجربة مارادونا تعقّد القرار

غير أن سحب الرقم من المنافسات الرسمية يصطدم بسابقة حدثت مع مارادونا. ففي عام 2001، قرر الاتحاد الأرجنتيني سحب القميص رقم 10 تكريمًا لأسطورته، لكن "فيفا" رفض القرار، واشترط استخدام أرقام متسلسلة من 1 إلى 23.

وبناءً على ذلك، عاد الرقم إلى المنتخب، وحمله أرييل أورتيغا.

لذلك، لن يُحسم مصير القميص رقم 10 إلا مع أول ظهور للأرجنتين بعد اعتزال ميسي، حين يتضح ما إذا كان الرقم سيُمنح لأحد نجوم الجيل الجديد، أم سيبقى خارج قائمة المنتخب تكريمًا لأسطورته الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات