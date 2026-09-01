فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محفظة بال باي تصدر إعلانًا مهمًا لمشتركيها

ماذا فعلت القوة الخاصة في قلب غزة؟

الدفاع المدني يدين استهداف طاقمه في جباليا وإصابة ضابط بجروح خطيرة

صراصير "سايبورغ" تحمل كاميرات وحقنًا لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض

ضربات روسية تستهدف كييف وموانئ أوكرانية

استطلاع: 64% من الأميركيين غير راضين عن أداء ترامب

6 شهداء في غزة.. المقاومة تكتشف قوة إسرائيلية خاصة وتشتبك معها

هل يمكن لتسرب غاز التبريد داخل السيارة أن يكون قاتلًا؟

أردوغان: اتفاق مكة للدفاع المشترك يسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم

غزة تنزف.. 6 شهداء و13 مصابًا خلال 24 ساعة

محفظة بال باي تصدر إعلانًا مهمًا لمشتركيها

01 سبتمبر 2026 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
...
أعمال التطوير ستُنفذ من الساعة 11:00 مساءً وحتى منتصف الليل

أعلنت شركة PalPay عن تنفيذ أعمال تطويرية على عدد من خدمات تطبيق المحفظة الإلكترونية، مساء الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى توقف مؤقت لبعض الخدمات خلال فترة الصيانة.

وأوضحت الشركة، في تنويه للمشتركين، أن أعمال التطوير ستُنفذ من الساعة 11:00 مساءً وحتى منتصف الليل، مشيرة إلى أن الخدمات التالية قد تشهد انقطاعاً أو توقفاً مؤقتاً خلال هذه الفترة:

  • بطاقات Visa لمحفظتي على المفتاح الوطني PNS194.
  • نظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-Sadad.
  • نظام الدفع الفوري iBURAQ.

وأكدت PalPay أن الخدمات ستُستأنف فور الانتهاء من الأعمال التطويرية، داعية المستخدمين إلى تفهّم فترة التوقف المؤقت.

0649b4a0-1ea1-4a73-99e0-ba5c552ae951.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#تطبيق #محافظ #تحويلات #بنكي #بال باي #جوال باي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة