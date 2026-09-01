محفظة بال باي تصدر إعلانًا مهمًا لمشتركيها

أعلنت شركة PalPay عن تنفيذ أعمال تطويرية على عدد من خدمات تطبيق المحفظة الإلكترونية، مساء الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى توقف مؤقت لبعض الخدمات خلال فترة الصيانة.

وأوضحت الشركة، في تنويه للمشتركين، أن أعمال التطوير ستُنفذ من الساعة 11:00 مساءً وحتى منتصف الليل، مشيرة إلى أن الخدمات التالية قد تشهد انقطاعاً أو توقفاً مؤقتاً خلال هذه الفترة:

بطاقات Visa لمحفظتي على المفتاح الوطني PNS194.

نظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-Sadad.

نظام الدفع الفوري iBURAQ.

وأكدت PalPay أن الخدمات ستُستأنف فور الانتهاء من الأعمال التطويرية، داعية المستخدمين إلى تفهّم فترة التوقف المؤقت.





المصدر / فلسطين أون لاين