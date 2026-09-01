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لاعب من غزة يسجل في مرمى الزمالك ويترك بصمته رغم الخسارة

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لاعب من غزة يسجل في مرمى الزمالك ويترك بصمته رغم الخسارة

01 سبتمبر 2026 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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المهاجم الفلسطيني بدر موسى
غزة/ مؤمن الكحلوت:

ترك المهاجم الفلسطيني بدر موسى بصمته خلال مواجهة بتروجت أمام الزمالك، رغم خسارة فريقه بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدف بتروجت الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع.

وشارك موسى أساسياً مع بتروجت، وظهر بصورة نشطة منذ الدقائق الأولى، حيث كاد أن يفتتح التسجيل مبكراً بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وبعد تقدم الزمالك بهدفين، واصل بتروجت محاولاته للعودة إلى المباراة، حتى تحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 90+1، تقدم موسى لتنفيذها بنجاح، واضعاً الكرة في شباك الزمالك ومشعلاً الدقائق الأخيرة.

ورغم أن الهدف لم يكن كافياً لتجنيب بتروجت الخسارة، فإن موسى قدم أداءً لافتاً أمام أحد أبرز أندية الكرة المصرية، مؤكداً حضوره وقدرته على الظهور في المباريات الكبيرة.

وكان موسى قد انتقل للدوري المصري عام 2020، قادما من نادي خدمات رفح، وتم اختياره ضمن قائمة الفدائي في بطولة كأس آسيا 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الزمالك #بدر موسى

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