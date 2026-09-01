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استطلاع: 64% من الأميركيين غير راضين عن أداء ترامب

01 سبتمبر 2026 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأميركية، أن 64% من المشاركين غير راضين عن أداء الرئيس دونالد ترامب.

وأجرت جامعة "ماساتشوستس أمهرست" الاستطلاع بين 21 و26 آب/ أغسطس، وشمل ألف شخص بالغ، طرحت عليهم أسئلة بشأن أداء ترامب وسياسته تجاه إيران.

وبحسب النتائج، أعرب 32% من الأميركيين عن تأييدهم لأداء ترامب في الرئاسة، مقابل 64% رفضوا أداءه، فيما قال 3% إنهم "مترددون".

وفي ما يتعلق بالهجمات الأميركية الأخيرة على إيران، أيدها 26% من المشاركين، مقابل 54% قالوا إنهم لا يؤيدونها.

كما وافق 55 بالمئة على القول إن "مهاجمة إيران كانت خطأ"، فيما عارض هذا الرأي 27%.

وردا على سؤال بشأن مدى نجاح ترامب في "إدارة الحرب مع إيران"، رأى 25% من المشاركين أنه أدارها بشكل جيد، بينما قال 68% إن إدارته للحرب كانت "ليست جيدة جدا"، أو "ليست جيدة على الإطلاق".

وفي الملف الاقتصادي، حظيت سياسات ترامب المتعلقة بالتضخم بتأييد 22% فقط من المشاركين، مقابل 75% أعربوا عن موقف مخالف.

وسبق أن أظهر استطلاع أجرته جامعة "ماساتشوستس أمهرست" في آذار/ مارس الماضي أن 62 بالمئة من المشاركين غير راضين عن أداء ترامب، فيما أعرب 63 بالمئة عن عدم تأييدهم لموقفه تجاه إيران.

وفي 28 شباط/ فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أعقبه إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي 18 حزيران/ يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركة السفن.

المصدر / وكالات
#أمريكا #ترامب #استطلاع

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